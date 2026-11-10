روبيو: إسرائيل غنية بما يكفي لشراء أسلحتها بنفسها

- وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يريد إنهاء المساعدات العسكرية لتل أبيب في أقرب وقت ممكن

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن إسرائيل مزدهرة وغنية بما يكفي لشراء الأسلحة الأمريكية دون الاعتماد على المساعدات العسكرية، مشيرا إلى أن ترامب يرغب في دخول هذا الترتيب حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، أن ترامب "يرغب في إنهاء جانب التمويل في أقرب وقت ممكن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح روبيو: "نعمل على صياغة ذلك من خلال التفاوض على مذكرة التفاهم. لكن توقعات الرئيس ترامب هي أن إسرائيل أصبحت الآن مزدهرة وغنية بما يكفي لتكون دولة تشتري الأسلحة، إذ يمكنها شراء الأسلحة منا دون الحاجة إلى استمرارنا في تقديم التمويل".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من العام الحالي، بأنه يطمح إلى إنهاء اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية على مدى عقد من الزمن.

إلا أن ترامب ذكر الأسبوع الماضي وجود اتفاق يقضي بوقف المساعدات بحلول نهاية العام، وهو تصريح فاجأ العديد من كبار المسئولين في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد روبيو أن بإمكان إسرائيل بالتأكيد التوقف عن تلقي المساعدات بحلول نهاية العام إذا أرادت ذلك.

وأشار روبيو إلى أن إسرائيل "تنتج الأسلحة أيضا، لذلك فإن جزءا من مذكرة التفاهم قد يتضمن إمكانية الإنتاج المشترك لبعض المعدات"، مضيفا: "سنقوم بالتفاوض حول الجدول الزمني".

واختتم روبيو تصريحاته قائلا: "الرئيس ترامب يريد حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن، فهو يرى أنه من المنطقي إنجاز الأمر بأسرع ما يمكن".