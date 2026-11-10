ألمانيا تعتزم افتتاح مقر تمثيلي لها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها افتتاح مقر تمثيلي خاص بها خلال الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأوضحت وزارتا الاقتصاد والرقمنة الألمانيتان أن المقر الذي سيُطلق عليه "بيت ألمانيا" يهدف إلى "جمع صناع القرار الدوليين وتقديم ألمانيا باعتبارها موقعا جذابا للاستثمارات والابتكار". وستتولى الوزارتان مسؤولية المقر بشكل مشترك.

ومن المقرر أن يُعقَد الاجتماع السنوي المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2027 في مدينة دافوس السويسرية. ويجمع المؤتمر تقليديا كبار المديرين التنفيذيين وساسة بارزين وعلماء.

ووفقا للبيانات، ستقام في المقر الألماني على مدار خمسة أيام جلسات نقاش وموائد مستديرة ومحادثات، تتناول سبل تنفيذ "الاستثمارات المطلوبة مستقبلا"، إلى جانب مساهمة ألمانيا في استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره. ولم تعلن الوزارتان في البداية عن الموقع الذي سيستضيف المقر الألماني.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه ووزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر (كلاهما من الحزب المسيحي الديمقراطي) "بيت ألمانيا". وذكرت رايشه - بحسب بيان - أن المقر سيجعل نقاط قوة ألمانيا باعتبارها موقعا اقتصاديا "مرئية في دافوس، وسيجمعنا بمستثمرين دوليين".

وقال فيلدبرجر إن الهدف هو "ألا نكون في دافوس مجرد زائرين، بل أن نكون - بصفتنا بلدا - مضيفين ومشاركين في صياغة الأحداث".

وشاركت عدة دول بالفعل خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في السنوات الماضية بمقار وطنية خاصة بها، تقام فيها محادثات وفعاليات بعيدا عن البرنامج الرسمي.

وتتمثل سويسرا، الدولة المضيفة، منذ عام 2019 من خلال "بيت سويسرا" في إحدى ساحات هوكي الجليد. وحذت دول أخرى حذوها بافتتاح مقار تمثيلية خاصة، من بينها السعودية ونيجيريا وأوكرانيا. وانتقل الوفد الأمريكي في عام 2026 إلى كنيسة خلال المنتدى، حيث أقام مقرا خاصا به تحت اسم "بيت الولايات المتحدة".