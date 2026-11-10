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قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، إن 11 شخصا لقوا حتفهم في ​حادث سير تضمن عشرات المركبات على جانبي جزء ‌من الطريق السريع كان يكسوه الضباب في شرق بلغاريا، اليوم الثلاثاء.

وهرعت الشرطة البلغارية ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف إلى مكان الحادث ​على طريق يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورجاس ​في شرق بلغاريا.

وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام محلية، سيارات وشاحنات مكدسة عبر ستة مسارات من ​الطريق السريع، وكثير منها إما مقلوب أو محطم ​أو منحرف عن مساره.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية إن 50 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

ووصف راديف الحادث بأنه "مأساوي"، وذلك في بيان أدلى به ​خلال زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ​دير لاين، إلى بلغاريا.

وقال إنه أمر بنشر طائرات لإجلاء المصابين، ‌وإنه يعتزم زيارة موقع الحادث.

وقالت فون دير لاين إنها ستختصر زيارتها. وأضافت "أود أن أعبر عن خالص تعازي وأن أحيي فرق الإنقاذ"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وخلال إحاطة للصحفيين في موقع الحادث، ​قال الأمين ​العام لوزارة الداخلية البلغارية، ليوبومير نيكولوف، إن الضباب هو السبب المرجح للحادث، الذي بدأ باصطدام حافلة ​بشاحنة على جانب الطريق السريع المتجه نحو ​بورجاس.

وقال تودور ميشينيف، كبير مفتشي مديرية وزارة الشئون الداخلية في منطقة يامبول لقناة نوفا التلفزيونية إن بعض الأشخاص ما زالوا ​محاصرين داخل سياراتهم.

وأضاف "الأولوية في الوقت ​الحالي لعمليات الإنقاذ. وبمجرد الانتهاء منها، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية وأعمال ​التحقيق اللازمة".