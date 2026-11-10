باريس تستضيف لقاء بشأن الشرق الأوسط على هامش اجتماع مجموعة السبع

انضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى مباحثات بشأن الشرق الأوسط تعقد على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا الثلاثاء، غداة لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران.

وتستضيف باريس منذ الاثنين اجتماعات لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية. ودعت على هامشها إلى لقاء يشارك فيه وزراء خارجية أربع من دول المجموعة هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ونظيريهم القطري والسعودي فيصل بن فرحان.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن «الوزراء سيبحثون الوضع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الأزمة الإيرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على مستوى المنطقة والمجتمع الدولي عموما».

والتقى بن عبد الرحمن الذي تؤدي بلاده دورا وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، دونالد ترامب الاثنين في واشنطن. وتحدث الرئيس الأمريكي عقب ذلك، عن «زخم إيجابي» لإنهاء النزاع الذي بدأ بضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير.

ومنذ بدء الحرب التي كانت لها تداعيات واسعة النطاق على أسعار الطاقة عالميا، تشهد مجموعة السبع تباينا في المواقف بين الولايات المتحدة من جهة، والدول الست الأخرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان)، على خلفية النزاع وإغلاق طهران مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتاليا ارتفاع أسعار الطاقة.

ويسعى وزراء خارجية مجموعة السبع لحث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران، وضمان تسوية منصفة لأوكرانيا مع بدء مفاوضات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن في أبوظبي.

ويأتي الاجتماع بين الأوروبيين وقطر والسعودية، في وقت يشتد التصعيد في النزاع اليمني بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض.

وتتعرض منشآت نفطية ومدنية وعسكرية في المملكة لضربات صاروخية وبالمسيّرات من الحوثيين، في وقت ينفذ التحالف غارات جوية مكثفة في اليمن تستهدف مناطق الحوثيين الذين يقولون إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وإضافة إلى إيران واليمن، يبحث الاجتماع ملف لبنان، حيث تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «يونيفيل».

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ملف لبنان.

وأضاف: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل… بل يمكن أن تكون مدنية».

ودخل لبنان الحرب في الثاني من مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وردّت إسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وهدأت حدّة القتال عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، ثم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين «تجريبيتين».