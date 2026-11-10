مستشار سابق لـ بوتين: روسيا تتمسك بنزع سلاح أوكرانيا لضمان أمن المنطقة

وصف سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات أبوظبي بأنها لا تزال في مراحلها التمهيدية، معتبرًا أن موافقة أوكرانيا وأوروبا على المشاركة جاءت في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية والأوكرانية.

وأوضح ماركوف، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن موسكو تتمسك بمطالب تتعلق بنزع سلاح أوكرانيا بالكامل، لمنعها من تشكيل تهديد أمني مستقبلي، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تمثل، من وجهة نظر روسيا، شروطًا أساسية للتوصل إلى تسوية.

واستبعد المستشار الروسي السابق تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات، موضحًا أن هناك تباينًا بين موقف موسكو المطالب بنزع سلاح أوكرانيا، والموقف الأوروبي الذي يركز على وقف القتال، وهو ما قد يحول دون التوصل إلى اتفاق.

وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي المفاوضات الثلاثية والولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي تعد الأولى منذ محادثات جنيف في فبراير، التي انتهت دون نتائج جوهرية.

ويترأس الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما يقود الوفد الأوكراني رستم عمروف، والوفد الروسي فلاديمير مدينسكي.

وتهدف المحادثات، وفق كوشنر، إلى تمكين موسكو وكييف من مناقشة مخاوفهما الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، سعيا إلى التوصل لحلول ملموسة.

لكن مسئولا أوكرانيا رفيع المستوى قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن كييف لا تتوقع نتائج محددة، فيما شددت برلين على ضرورة التحقق من استعداد روسيا للتفاوض بجدية.