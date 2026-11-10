وزير خارجية السعودية يبحث مع ممثلي قطر و4 دول أوروبية تعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4) التي تضم الجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والاعتداءات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وناقش الاجتماع كذلك الجهود الدبلوماسية المبذولة لدعم الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية الراهنة.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية الإقليمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

وانضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى مباحثات بشأن الشرق الأوسط عقدت على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا الثلاثاء، غداة لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران.

وتستضيف باريس منذ الاثنين اجتماعات لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية. ودعت على هامشها إلى لقاء يشارك فيه وزراء خارجية أربع من دول المجموعة هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ونظيريهم القطري والسعودي فيصل بن فرحان.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن «الوزراء يبحثون الوضع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الأزمة الإيرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على مستوى المنطقة والمجتمع الدولي عموما».

والتقى بن عبد الرحمن الذي تؤدي بلاده دورا وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، دونالد ترامب الاثنين في واشنطن. وتحدث الرئيس الأمريكي عقب ذلك، عن «زخم إيجابي» لإنهاء النزاع الذي بدأ بضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير.

ومنذ بدء الحرب التي كانت لها تداعيات واسعة النطاق على أسعار الطاقة عالميا، تشهد مجموعة السبع تباينا في المواقف بين الولايات المتحدة من جهة، والدول الست الأخرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا واليابان)، على خلفية النزاع وإغلاق طهران مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتاليا ارتفاع أسعار الطاقة.

ويسعى وزراء خارجية مجموعة السبع لحث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران، وضمان تسوية منصفة لأوكرانيا مع بدء مفاوضات بين كييف وموسكو برعاية واشنطن في أبوظبي.

ويأتي الاجتماع بين الأوروبيين وقطر والسعودية، في وقت يشتد التصعيد في النزاع اليمني بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض.

وتتعرض منشآت نفطية ومدنية وعسكرية في المملكة لضربات صاروخية وبالمسيّرات من الحوثيين، في وقت ينفذ التحالف غارات جوية مكثفة في اليمن تستهدف مناطق الحوثيين الذين يقولون إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.