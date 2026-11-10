الرئيس الألماني يدعو الكنيسة إلى الدفاع عن الديمقراطية

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن الكنيسة يقع على عاتقها دور مهم في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، خاصة في ظل ما تتعرضان له من تهديدات.

وأشار الرئيس، في كلمة ترحيبية ألقاها أمام مجمع الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بمدينة فورتسبورج اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التهديدات تشمل معاداة السامية بصورتيها القديمة والجديدة، والقومية والكراهية العنصرية، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه الظواهر.

وقال شتاينماير: "لكن الوعود بالخلاص هي تحديدا ما يجعل التيارات الأصولية والشعبوية والمتطرفة تزداد قوة... وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية، كما يشكل خطرا على الكنيسة".

ويحمل الاجتماع شعار "المضي قدما معا - الكنيسة كورشة للتثقيف على الديمقراطية والتعلم بين الأجيال بوصفهما تعبيرا عن الإيمان المُعَاش". ويتضمن الاجتماع منتديات حوارية ومجموعات عمل.

وقال شتاينماير إن الديمقراطية، "إذا كان لها أن تعمل بكفاءة، لا تتعلق أبدا بالحقيقة المطلقة"، وأضاف: "الأمر يتعلق في الديمقراطية بالأغلبيات، واحتياجات الأقليات، والتوازن، والتسويات، والسبل العملية التي يتعين مناقشتها وإيجادها واتخاذ القرارات بشأنها في خضم الخلاف".

ويرى شتاينماير أن تراجع أهمية الدين في المجتمع أمر مؤلم، وقال: "ما زلنا غير قادرين تماما على تصور الحجم الحقيقي لهذا التراجع".

وكان شتاينماير قد شارك أيضا في مؤتمر الكاثوليك بمدينة فورتسبورج في مايو الماضي.

وأشاد شتاينماير بمساعي الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية في ألمانيا للتقارب فيما بينهما، لكنه أشار إلى أن الحوار المسكوني لا يزال أمامه "مجال كبير للتحسن".

وينتهي الاجتماع بانتهاء الدورة التشريعية التي استمرت ست سنوات للمجمع الكنسي الثالث عشر. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكنسي الجديد جلسته التأسيسية في أبريل 2027. وكانت رئيسة المجمع آنا-نيكول هاينريش قد أعلنت أنها لن تترشح مجددا للمنصب. وتقود رئيسة المجمع أو رئيسه جلسات المجمع. ويبلغ إجمالي عدد المنتمين إلى الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا نحو 4ر17 مليون شخص.