كبير مفاوضي أوكرانيا في أبو ظبي: الأولوية لوقف الأعمال القتالية وتوفير ضمانات لما بعد الحرب والتدابير الإنسانية

أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، أن جولة أولية من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عقدت صباح اليوم الثلاثاء في أبوظبي.

وقال أوميروف، عبر تطبيق تليجرام: "عقد الاجتماع الأول بحضور ممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية".

وأضاف أوميروف أن الاجتماع شهد أيضا حضور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أوميروف أن "أولوياتنا الرئيسية تتمثل في وقف الأعمال القتالية، وتوفير ضمانات أمنية موثوقة لمرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية في أوكرانيا، واتخاذ تدابير إنسانية"، مشيرا إلى أن الهدف هو إحراز تقدم في هذه الملفات وتقريب فرص التوصل إلى سلام.

وتأتي مفاوضات أبوظبي بعد توقف دام أكثر من ثمانية شهور.

وكان آخر اجتماع ثلاثي عقد في جنيف خلال فبراير الماضي، وذلك عقب اجتماعين سابقين في أبوظبي.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن ممثلين عنها سيحضرون أيضا في أبوظبي، دون أي تفاصيل إضافية حول طبيعة مشاركتهم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، "لا يمكن إجراء أي نقاشات جادة حول الهيكل الأمني ​​لأوروبا إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

وأضافت: "يجب أن تتم هذه النقاشات في إطار مناسب، وبمشاركة حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص".