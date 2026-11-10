قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الحرب مع إيران لن تنتهي بالعمل العسكري أو تشديد العقوبات الاقتصادية، مشددًا على أن الحل يكمن في الدبلوماسية، والاستجابة للمطالب والشروط الإيرانية.

ونفى عراقجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير الإعلامية المتداولة بشأن احتمال عقد اجتماع بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأشار إلى عدم وجود أي خطط لعقد مثل هذا الاجتماع، منوهًا أن «ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة بشأن التطورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية، ذكر عراقجي، أن ترامب كان ينبغي أن يدرك منذ وقت مبكر أن أهدافه من الحرب على إيران «لم ولن تتحقق».

ونوه أن «الإدارة الأمريكية تجاهلت موقف قطاعات من الشعب الأمريكي الرافضة للحرب مع إيران، والمعارضة لاستمرار انخراط الولايات المتحدة في الحرب دعمًا لإسرائيل».

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن واشنطن ستدرك قريبًا أن الاعتماد على العقوبات والضغوط الاقتصادية يمثل «مسارًا خاطئًا»، مؤكدًا أن التصعيد العسكري وتشديد العقوبات لن يحققا تسوية للصراع.

وشدد عراقجي على أن المخرج الوحيد من الأزمة يتمثل في انتهاج الدبلوماسية، والتخلي عن لغة التهديد والضغط، والاستجابة للمطالب والشروط الإيرانية الواردة في الخطة المطروحة، والتي قال إنها لا تزال قائمة.