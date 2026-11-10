تستعد الشركة المصرية للتكرير (ERC)، إحدى شركات القلعة العاملة في مجال الطاقة، لتنظيم الحفل السنوي الحادي عشر لمبادرتها التعليمية «مستقبلي للمنح الدراسية للطلبة والمعلمين»، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمقر معمل الشركة في مسطرد.

ويشهد الحفل استعراض أحدث التطورات والإنجازات التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح وأبرز نتائج برامج التنمية المجتمعية للشركة، بحضور كبار مسئولي شركتي القلعة والمصرية للتكرير، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي شركاء نجاح المبادرة من الجامعات والوزارات المعنية.

وتبرز تجربة أماني عبد الله، الحاصلة على إحدى منح «مستقبلي للتعليم الفني» في تخصص الإلكترونيات بمعهد دون بوسكو السالزيان، نموذجًا لنجاح الفتيات في الاستفادة من فرص التعليم والتدريب المهني والتخصص في المجالات الفنية والتكنولوجية.

فقد تفوقت أماني خلال فترة المنحة التدريبية، وواصلت مسيرتها التعليمية بالالتحاق بالمعهد الفني الصناعي ببنها، حيث تخرجت بتقدير امتياز، وهو ما أتاح لها فرصة مواصلة دراستها والالتحاق بكلية تكنولوجيا التعليم، لتخطو بذلك خطوة جديدة نحو استكمال تعليمها العالي وبناء مستقبلها المهني.

وتعبر أماني عن امتنانها للدعم الذي حصلت عليه، قائلة: «أشكر الشركة المصرية للتكرير اللي دعمتني وفتحت لي أبواب كتير عشان أخد خطواتي لتحقيق أحلامي في الحصول على مؤهل عالٍ يوفر لي فرصة عمل كويسة جدًا في المستقبل».

وتعكس تجربتها أهمية إتاحة فرص التعليم الفني والتدريب المتخصص للفتيات، بما يساعدهن على اكتساب المهارات العملية، ومواصلة التعليم، وفتح مسارات مهنية جديدة في مجالات فنية وتكنولوجية تزداد أهميتها في سوق العمل.

11 عامًا من الاستثمار في فرص التعليم

وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أطلقت برنامج المنح الدراسية السنوية «مستقبلي» للطلبة عام 2016، ثم أطلقت برنامج منح المعلمين في مطلع عام 2017، قبل أن تضيف منح «مستقبلي للتعليم الفني» إلى المبادرة عام 2019، بالتعاون مع معهد دون بوسكو، في إطار جهودها لتوسيع فرص التعليم والتأهيل الفني وبناء قدرات الشباب.



