انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة مصر، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث عدد من الملفات الصحية المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في المجال الصحي.

ويأتي الاجتماع في أعقاب انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، الذي استضافته الجامعة العربية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التعاون الصحي العربي، وتوسيع مجالات الشراكة مع الأطراف الدولية، بما يدعم أولويات النظم الصحية في الدول العربية.

ويُعد المكتب التنفيذي إحدى الآليات الرئيسية لمتابعة أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، حيث يناقش الموضوعات والقضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك، ويتابع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء، إلى جانب بحث الملفات المطروحة تمهيدًا لرفع ما يتطلب منها قرارات أو توجيهات إلى المجلس الوزاري.

وتأتي رئاسة مصر للاجتماع في سياق دورها في دعم منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية، لا سيما في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تستدعي تكثيف التعاون وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.