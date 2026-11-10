المجتمعات العمرانية: تخصيص 6 محال و3 وحدات إدارية وورشتين بأسيوط الجديدة

وليد عباس: توفير الأنشطة التجارية عنصر أساسي لاستدامة المدن الجديدة

أحمد عمارة: إتاحة الأنشطة التجارية تخضع لاحتياجات ومعدلات إشغال كل مدينة

أحمد محمود حسن: إقبال المستثمرين على مزاد أسيوط الجديدة يعكس جاذبية المقومات الاقتصادية للمدينة

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص 6 محال تجارية، و3 وحدات إدارية، وورشتين بمدينة أسيوط الجديدة، عبر مزاد علني.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل عنصرا أساسيا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة؛ بما يسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، ودعم استدامة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن إتاحة هذه الفرص تأتي بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ومواكبة معدلات النمو التي تشهدها المدينة.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إتاحة المحال والأنشطة وفقا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مشيرًا إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية بحضور الجهات المعنية وممثليها؛ لضمان سلامة الإجراءات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

ومن جهته، أشار المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن المزاد شهد إقبالا من المتزايدين، ما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة وثقة المستثمرين في المقومات التنموية والاقتصادية للمدينة.

وأعلن استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعا بمختلف مناطق المدينة، وفقا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية؛ لدعم استكمال مقومات التنمية المتكاملة بأسيوط الجديدة.