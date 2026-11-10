إعلام رسمي: جيش ميانمار يستولي على مقر قيادة رئيسي للمقاومة و10 قواعد للمعارضة

أفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش استولى على مقر قيادة عسكري رئيسي للمقاومة وعلى عشر قواعد أخرى جنوبي البلاد.

ويمثل هذا التطور مكسبا جديدا للجيش في الحرب الأهلية، ضمن مساعيه الرامية لفرض السيطرة على مناطق ظلت لفترات طويلة خاضعة لقوات المقاومة.

ويشكّل سقوط هذه القواعد، التي تقع في أحراش المنطقة الحدودية بين ولاية "مون" وإقليم "باجو"، أحدث انتكاسة للمجموعات المسلحة المؤيدة للديمقراطية والميليشيات العرقية التي تقاتل الجيش.

ولم يتسنَّ التحقق من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة بسبب القيود التي يفرضها الجيش على التغطية الصحفية الحرة في المنطقة، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات تنفي هذه المزاعم حتى الآن.

وصعّدت الحكومة المدعومة من الجيش- والتي تولت السلطة في أبريل الماضي عقب انتخابات مثيرة للجدل جرت مطلع العام- عملياتها البرية والجوية على مدار الأشهر الأخيرة.

وتستهدف هذه الحملة استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة "قوة الدفاع الشعبي" (الجناح المسلح لحكومة الوحدة الوطنية المعارضة)، والميليشيات العرقية التي تخوض نزاعاً مسلّحاً ضد الحكومة المركزية منذ عقود للمطالبة بالحكم الذاتي.

وتأسست "قوة الدفاع الشعبي" في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة "أونج سان سو تشي" المنتخبة في فبراير 2021، وشكّلت منذ ذلك الحين تحالفات مرنة مع الفصائل العرقية المسلحة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ميانما ألين" الحكومية اليوم الثلاثاء، أن الجيش أحكم سيطرته على 11 قاعدة في الأحراش الحدودية بين "مون" و"باجو"، إثر عملية عسكرية استمرت ستة أيام وانطلقت الأسبوع الماضي.

وشملت المواقع المستولى عليها مقر قيادة المنطقة الخاصة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وثكنة تابعة لـ"جيش تحرير كارين الوطني"، وهو الجناح العسكري لـ"اتحاد كارين الوطني" الذي يمثل أحد أبرز الفصائل العرقية المتمردة.