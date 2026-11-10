دول الخليج تقر إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتخصيص قوات لدعمها

أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، ترأس الاجتماع وزير شئون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، فيما أعلن القرار الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي.

وأكد البديوي، أن القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، ويحافظ على أمن دول الخليج واستقرارها وسيادتها.

وأشار الأمين العام إلى أن قادة دول المجلس يولون اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون العسكري المشترك، لافتًا إلى التوجيهات الصادرة عن القادة خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة، أبريل الماضي، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية الخليجية وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفي سياق متصل، أشاد البديوي بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهة التطورات الإقليمية، وما تشهده المنطقة من اعتداءات إيرانية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعكس وحدة الموقف الخليجي والمسئولية المشتركة عن حماية الأراضي والمقدرات وصون أمن المواطنين والمقيمين.

وأعرب عن تقديره لما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من كفاءة في التصدي للاعتداءات، مشيدًا بتضحيات أفرادها في أداء واجبهم الوطني، ومؤكدًا أن ما قدموه يجسد التزامهم بحماية أوطانهم وصون سيادتها.

كما أدان الأمين العام الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون وألحقت أضرارًا بمنشآت مدنية وبنى تحتية، مستنكرًا كذلك هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، ومؤكدًا تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وصون مقدساتها.

واختتم البديوي تصريحه بالتأكيد على أن قرارات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك تستهدف توسيع آفاق التعاون العسكري الخليجي وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن والدفاع المشترك.