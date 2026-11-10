مركز بحوث الإسكان: منظومة شاملة لتحديث أكواد البناء لخفض التكاليف وتوطين الاختبارات

• مسعود: وحدة المعامل الجديدة في 6 أكتوبر تقترب من الانتهاء

أعلن الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إطلاق منظومة شاملة لتحديث أكواد البناء.

وقال مسعود، خلال ندوة لمناقشة مسودة دليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة، إن المنظومة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل: تبني الهندسة القيمية لخفض التكاليف، وتوطين الاختبارات المعملية، وتوفير نماذج تطبيقية محلولة للمهندسين.

وأشار مسعود إلى ضرورة مشاركة الجهات كافة المستفيدة من الدليل ومناقشة جميع محتوياته.

ونوّه رئيس المركز باقتراب الانتهاء من وحدة المعامل الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، موضحا أنها تضم معامل فريدة من نوعها في المنطقة لاختبار كفاءة طلمبات الحريق، والمصاعد، ومحاكاة أحمال الزلازل؛ مما يمثل نقلة نوعية في قطاع البحث العلمي الهندسي.