كوشنر خلال مفاوضات أبوظبي: ترامب يواصل التزامه بتحقيق تسوية في أوكرانيا

صرح صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، جاريد كوشنر، خلال المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأن ترامب يواصل التزامه بتحقيق تسوية في أوكرانيا.

وقال كوشنر: "الرئيس ترامب ملتزم التزامًا حقيقيًا بتحقيق السلام، وهو يعتقد أن هذه الحرب قد طالت أكثر من اللازم".

وأضاف: "نأمل اليوم ألا نناقش القضايا الثنائية بين البلدين وكيفية إنهاء الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية فحسب، بل وأيضًا كيفية بناء العلاقات الصحيحة في المجال الأمني بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا".

وفيما يخص تسوية الصراع الروسي الأوكراني، كانت آخر جولة من المفاوضات عُقدت في جنيف، في فبراير من العام الجاري، وتناولت الجولات السابقة وقف النزاع والضمانات الأمنية والقضايا الإنسانية والخطوات الممكنة نحو تسوية سلمية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المفاوضات ستجرى بصيغة ثلاثية، بما يتضمن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، دون مشاركة ممثلين أوروبيين على طاولة المفاوضات.

ويرأس الوفد الروسي المستشار بالكرملين، فلاديمير ميدينسكي.

ويضم الوفد أيضا نائبي وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، وميخائيل جالوزين، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادة العسكرية الروسية.

وتعتزم موسكو مناقشة قضايا الأمن ومخاوفها الرئيسية المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

ويعتزم ممثلو دول "الترويكا الأوروبية"، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حضور المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الصراع الروسي الأوكراني في أبوظبي، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية عن مصادر.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تتمثل دول "الترويكا الأوروبية" في المفاوضات على مستوى مستشاري الأمن القومي، ونقلت عن مسئول ألماني لم تكشف هويته قوله إن اجتماع أبوظبي سيكون "اجتماعا تمهيديا"، يعقبه "اجتماع إضافي"، على أن يتم تحديد الصيغة النهائية "مع تقدم سير المفاوضات".

وأكد المسئول أن مستشاري الأمن القومي لن يشاركوا على الأرجح بشكل مباشر في المفاوضات، بل سيكتفون "بالتواجد على مقربة من مكان انعقادها"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن مناقشة الهيكل الأمني الأوروبي المستقبلي ممكنة بعد وقف إطلاق النار.

وتعد المفاوضات الجارية في أبوظبي، الرابعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، منذ بداية العام الحالي، حيث انطلقت اليوم في أبوظبي في محاولة جديدة لاستئناف مسار السلام وإنهاء النزاع.