كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا بسبب علاقتها بالأنشطة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت عنها العقوبات عام 2016، على خلفية التقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لبيان الخارجية الكندية، نقله موقع «إيران إنترناشيونال»، شملت العقوبات شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.

كما ضمت قائمة العقوبات بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.

ويتزامن الإعلان الكندي مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ7 المنعقد في باريس، في خطوة قالت أوتاوا إنها تعكس تنسيق جهودها مع شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي للضغط على طهران.

وتسعى كندا، بالتعاون مع هذه الأطراف، إلى دفع إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، والعودة إلى طاولة المفاوضات.