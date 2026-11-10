الجيش الألماني يطلق متجرا إلكترونيا لبيع منتجات تحمل شعاره

يسعى الجيش الألماني إلى تعزيز حضوره في المجتمع، ويعتمد في ذلك أيضا على طرح منتجات للاستخدام اليومي تحمل شعاراته، من بينها بطة مطاطية ترتدي الزي العسكري.

ومن المقرر أن يبدأ متجر إلكتروني رسمي للجيش الألماني اعتبارا من الخميس المقبل بيع ملابس وأدوات وأغراض يومية تحمل اسم الجيش الألماني وشعار الصليب الحديدي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس عن المتجر الإلكتروني: "إنه يتيح لنا فرصة إضافية لنشر علامتنا في أماكن لا تصل إليها وسائل الإعلان التقليدية"، مضيفا أن الجيش الألماني أصبح أكثر حضورا وترسخا في المجتمع مجددا، وقال: "بالنسبة لكل من يشعر بالارتباط بالقوات المسلحة ومهمتها، هناك وسيلة جديدة لإظهار ذلك".

وأسند الجيش الألماني إدارة عمليات البيع إلى جهة حاصلة على ترخيص، تعمل بتكليف منه وبالتنسيق مع ما يُعرف بعلامة الجيش الألماني بوصفه جهة عمل. ويسير الجيش بذلك على خطى جهاز الاستخبارات الألماني، الذي أطلق متجره الخاص "بي إن دي شوب"، تحت شعار "منتجات جهاز الاستخبارات الألماني التي تبهج قلوب هواة جمع المقتنيات".

وتشير وزارة الدفاع إلى أن هذه المنتجات تندرج ضمن فئة السلع الترويجية، أي المنتجات المخصصة للهواة أو للتسويق، مؤكدة أنها غير مخصصة للارتداء مع الزي العسكري.