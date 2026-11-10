بيونج يانج ترفض دعوة جوتيريش للحوار مع سول وتصفه بالمنحاز

رفضت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة لاستئناف الحوار بين الكوريتين من أجل تهدئة التوترات في أعقاب انفجار ألغام قرب الحدود المشتركة في سبتمبر الماضي، واتهمته بـ "التحير واللا مسؤولية"، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء الرفض على لسان كيم يو-جونج، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ( كيه سي إن إيه).

وكان جوتيريش دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة تفعيل قنوات الاتصال بين سول وبيونج يانج، وسط مخاوف من تصعيد محتمل للتوتر إثر انفجار لغم أرضي في 21 سبتمبر الماضي، داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وأسفر الحادث، الذي ألقي باللوم فيه على الألغام التي تزرعها كوريا الشمالية، عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، اثنان منهم بجروح خطيرة.

وقالت كيم في بيانها: "أعرب عن أسفي لأن المسؤول الأول في الأمم المتحدة، التي يفترض أن يكون الحياد والموضوعية شريان الحياة لها، اتخذ موقفًا منحازا وغير مسؤول بمجاراته للادعاءات الأحادية والاستفزازية من جانب كوريا الجنوبية".

وأكدت كيم أن تحصين كوريا الشمالية لحدودها الجنوبية "لا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة أوالقوانين الدولية، بل يعد ممارسة عادلة وعقلانية لحقها المشروع في الدفاع عن النفس".

وكان تحقيق مشترك أجراه الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة خلص إلى أن الانفجار نجم عن ألغام مضادة للأفراد زرعتها كوريا الشمالية عمدًا جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية، وهو ما نفته بيونج يانج جملة وتفصيلاً، واصفةً نتائج التحقيق بأنها "ملفقة".