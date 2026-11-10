أكد مشاركون في اجتماع أبوظبي، الثلاثاء، ضرورة أن تتضمن أي تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ضمانات أمنية ذات مصداقية لكييف، وأن تحترم سيادتها وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، بحسب بيان بشأن الاجتماع.

وعقد الاجتماع قبيل المحادثات الثلاثية مع روسيا، بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح البيان، الذي نقلته قناة «سكاي نيوز عربية»، أن المشاركين بحثوا سبل مواصلة التنسيق لإنهاء الحرب، وأن هدفهم المشترك هو وضع إطار أمني عملي ومتكامل يعزز أمن أوكرانيا على المدى الطويل، ويساعد على بناء الثقة اللازمة للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وتناولت المناقشات أيضا سبل البناء على المؤسسات والاتفاقيات الأمنية الأوروبية القائمة لوضع ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل آليات لإدارة المخاطر وتجنب التصعيد والحد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة.

وأكد المشاركون التزامهم ببناء ترتيبات أمنية أوروبية قوية لما بعد الحرب، مشددين على أن الناتو سيظل ركيزة أساسية للدفاع الجماعي في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأضاف البيان أن الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا والولايات المتحدة سيواصلون التنسيق طوال عملية التفاوض، تمهيدا لمحادثات متعددة الأطراف تشمل الشركاء الأوروبيين، بهدف التوصل إلى سلام شامل ودائم.