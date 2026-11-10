روسيا: محادثات أبوظبي تركز على نظام أمني أوروبي جديد لمرحلة ما بعد الحرب

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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن مصدر ضمن فريق التفاوض الروسي، أن المحادثات الثلاثية المقرر أن تنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، ستركز بصورة أساسية على الجوانب الرئيسية لإنشاء نظام أمني أوروبي جديد لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال المسئول إن المشاركين سيبحثون آليات منع التهديدات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن التسوية في أوكرانيا تظل قضية محورية، لكنها تمثل جزءا واحدا فقط من نطاق أوسع للمحادثات.

وأكد المسئول الروسي أن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية أمنية "متكاملة وغير قابلة للتجزئة" للقارة بأكملها.

وقال مصدر مطلع إن من المقرر أن تبدأ مفاوضات أبوظبي الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي (07:50 بتوقيت جرينتش)، وسوف تكون "مغلقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووصل وفد روسي بقيادة مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي إلى أبو ظبي، أمس الاثنين.

وكانت آخر جولة من المفاوضات في هذا الشأن عقدت في جنيف، خلال شهر فبراير الماضي، وتناولت الجولات السابقة وقف النزاع والضمانات الأمنية والقضايا الإنسانية والخطوات الممكنة نحو تسوية سلمية.

وستجرى المفاوضات بصيغة ثلاثية، روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، دون مشاركة ممثلين أوروبيين على طاولة المفاوضات.

ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

ويضم الوفد نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، وميخائيل جالوزين، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادة العسكرية الروسية.

ويضم الوفد الروسي أيضا مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، والضابطين بهيئة الأركان العامة إيجور كوستيوكوف ويوري شيجارلوفسكي.

ومن المقرر أن يشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب.

وكتب كبير المفاوضين الأوكرانيين ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، على تطبيق تليجرام، عن اجتماعات منفصلة ومنسقة مع الشركاء الأوروبيين.

وإلى جانب أوميروف، يضم الوفد الأوكراني رئيس ديوان الرئاسة كيريلو بودانوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية فاديم سكيبيتسكي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي دافيد أراخاميا.