دانا وايت يرفض عرض ترامب بتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

استبعد دانا وايت، رئيس منظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة، تولي منصب المتحدث الصحفي المقبل باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منهيا أياما من التكهنات بشأن احتمال تعيينه في المنصب.

وسأل ترامب وايت خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، الاثنين: "هل ترغب في أن تصبح المتحدث الصحفي باسم الولايات المتحدة الأمريكية .. أم تفضل البقاء مع منظمة يو إف سي المثيرة للسخرية هذه؟".

وضحك وايت وشكر ترامب على العرض قبل أن يرفضه، قائلا: "لا أريد العمل في السياسة"، بعدما أوضح في وقت سابق: "ليست لدي أي طموحات سياسية على الإطلاق".

وخلال الظهور الذي جرى الترتيب له على عجل، وقف وايت خلف المنصة وأجاب عن أسئلة الصحفيين.

وقال ترامب إن صديقه القديم يحب البلاد وسيؤدي عملا رائعا بوصفه متحدثا صحفيا باسم البيت الأبيض، لكنه أضاف أن لديهما أمورا أخرى يتعين عليهما الاهتمام بها.

وأثار الرئيس تكهنات خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما قال إنه يريد أن يتولى وايت المنصب، قبل أن يعود لاحقا ويصف إعلانه بأنه مجرد مزحة.

وقال وايت إنه كان في لندن لحضور نزال عندما اتصل به ترامب لإبلاغه بالإعلان، مضيفا: "كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية من حياتي جنونية".

ويرتبط وايت بصداقة مع ترامب منذ سنوات، كما أيده خلال حملاته الانتخابية. ويحضر الرئيس بانتظام فعاليات منظمة "يو إف سي".

كما خاض مقاتلون نزالات في حديقة البيت الأبيض في يونيو، احتفالا بعيد ميلاد ترامب الثمانين، وهو حدث أثار انتقادات واسعة.

وكانت كارولاين ليفيت، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، قد تركت منصبها في أغسطس. أما خليفتها، كاتي زكريا، التي عينت في أكتوبر، فقد غادرت المنصب بعد بضعة أيام فقط.



