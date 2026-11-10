الشرطة الألمانية تنفذ حملة مداهمات واسعة في برلين وتستهدف عصابة الدراجات النارية

تستعد الشرطة في برلين لتقييم الأدلة التي جرى ضبطها عقب حملة مداهمات واسعة جديدة استهدفت الجريمة المنظمة وحائزي أسلحة نارية غير مرخصة، وكذلك عصابة الدراجات النارية "ملائكة الجحيم".

وشارك نحو 300 شرطي مساء أمس الاثنين في تفتيش تسع شقق لمشتبه بهم ومقر لنادي "ملائكة الجحيم" في حي بيسدورف شرقي برلين. وكان أحد المواقع التي شملتها المداهمات يقع في ولاية براندنبورج.

وشاركت في العملية أيضا وحدات العمليات الخاصة التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين، إلى جانب وحدة خاصة تابعة للشرطة الاتحادية. ويجرى الاستعانة بهذه الوحدات كلما اعتُبر المشتبه بهم مسلحين ويُحتمل أن يشكلوا خطرا. ونُفذت العملية بقيادة الوحدة الخاصة "فيروم" التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في برلين، والتي تعمل منذ عام بمشاركة عدد كبير من الأفراد من أجل مكافحة الجماعات العنيفة المنخرطة في الجريمة المنظمة وحائزي الأسلحة النارية في برلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات: "تتمحور القضية هنا بالكامل حول جرائم الأسلحة النارية"، مشيرا إلى وجود روابط مشتركة أيضا بين مجموعات سائقي الدراجات النارية والتجمعات الإجرامية.

وبدأت الوحدة الخاصة "فيروم" (وهي كلمة لاتينية تعني "الحديد") عملها في 13 نوفمبر 2025. ولا تزال الوحدة تحظى بأهمية كبيرة في ظل استمرار ارتفاع معدلات العنف باستخدام الأسلحة النارية في العاصمة الألمانية. ووفقا للشرطة، تضم الوحدة نحو 110 من أفراد الشرطة.

ووفقا لبيانات الشرطة، فُتح منذ تأسيس وحدة "فيروم" أكثر من 720 تحقيقا "حتى 23 أكتوبر الماضي". ومن بين هذه التحقيقات، ارتبط 483 تحقيقا بشكل مباشر أو غير مباشر بملفات تتعلق بجرائم الأسلحة النارية.

وبحسب الشرطة، تستهدف التحقيقات في كثير من الأحيان عصابات إجرامية تمارس الابتزاز بحق أصحاب متاجر ومطاعم من أصول تركية في برلين، وتضعهم تحت ضغط باستخدام العنف.