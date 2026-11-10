كشف الفنان أحمد فلوكس عن الدروس المستفادة من تجربة حبسه الأخيرة، قائلاً إنه تقبل ما مر به باعتباره قدرًا من الله، مشيرًا إلى أنه احتاج إلى الابتعاد عن الفن فترة لمراجعة نفسه واستعادة عافيته.

وأضاف "فلوكس" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، مساء الاثنين، أنه لا يجد مشكلة في الاعتراف بالخطأ وتحمل مسئوليته.

وتابع أنه مر بمرحلة من التغيير ومراجعة النفس، وأصبح أكثر اهتمامًا بترك أثر طيب لدى والده وابنه، وأن يسمعا عنه كل خير، قائلًا: "نفسي يبقى فيه حب وتسامح، وما بيننا ود، إحنا في وقت صعب، ونفسي الناس كلها تبقى كويسة، ومنشوفش غير ود، وندفع بعض للأحسن ونشد أزر بعض".

وشدد على أن الجميع معرض للخطأ، ولا أحد فوق المحاسبة، داعيًا إلى مراعاة الكلام والتصرفات، ومساندة من يحتاج إلى المساعدة، مؤكدًا أهمية التسامح والتكاتف خلال الفترة الحالية.

وعن خططه المقبلة، قال إنه يعتمد على مبدأ السعي والرضا بما يقدره الله، قائلًا: "عندي شقين، شق اسمه فاتبع سببًا، واللي هيجيبه ربنا راضي به دايمًا"، لافتًا إلى أنه يعتزم العودة إلى الفن والتركيز في مجال البيزنس أيضًا.

وأكد أن الفن يمثل جزءًا أساسيًا من حياته، وأنه لم يتعامل معه يومًا باعتباره مجرد مهنة، قائلًا: "عشرين سنة بحب اللي بعمله جدًا، عمري ما ركزت في منافسة حد"، موضحًا أنه ابتعد عنه مؤقتًا حتى يستعيد عافيته ويقف مع نفسه وقفة جادة.

ولفت إلى أن التجربة جعلته يدرك ضرورة أن تتناسب تصرفاته وشخصيته مع المكانة التي يصل إليها، قائلًا إنه أدرك بعد مراجعة نفسه أن الحفاظ على المكانة التي يمنحها الله للإنسان يتطلب أن يكون سلوكه على قدرها.

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى أحمد فلوكس عبر حسابه على "فيسبوك"، هنأه خلالها بخطوبته، ودعاه للمشاركة كضيف شرف في مسلسل "عشماوي"، لكنه استخدم عبارة "كفارة والسجن للجدعان"، في إشارة إلى الأزمة القانونية السابقة التي مر بها؛ ما أثار اعتراضات على طريقة مخاطبته.

وعلق الفنان فاروق فلوكس، والد أحمد، على دعوة "رمضان"، معربًا عن رفضه مشاركة نجله في المسلسل، مؤكدًا أن تاريخه الفني أكبر من أن تكون عودته بهذه الطريقة، كما وجه رسالة إلى "رمضان" طالبًا منه عدم استفزاز زملائه الفنانين.

ووجه "رمضان"، اعتذارًا إلى فاروق فلوكس، موضحًا أنه لم يقصد التقليل من شأن نجله أو السخرية من أزمته السابقة، وأن هدفه كان تذكير الوسط الفني بموهبته وضرورة مساندته.

ورد أحمد فلوكس على الاعتذار برسالة ودية، أكد خلالها أن العلاقة بينهما أكبر من الاعتذار، ونقل إلى "رمضان" تحيات والده، واصفًا إياه بالأخ العزيز، كما دعاه للإفطار معه في شهر رمضان ومشاهدة إحدى حلقات مسلسله.