النائبة أميرة العادلي: احتساب زيادات المعلمين بنسب التضخم تُظهر أن المرتبات تقل ولا تزيد

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، إن الزيادات المقررة لأجور المعلمين، سواء المتعلقة بحافز الجودة الذي يتراوح بين 1000 و1500 جنيه سنويًا لمدة 9 أشهر خلال فترة الدراسة، أو الجزء الخاص بالأجور الذي سيُطبق على مدار 3 سنوات، تظل مبالغ ضئيلة لا تكفي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضافت "العادلي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن احتساب هذه الزيادات وفقًا لنسب التضخم سيُظهر أن المرتبات تقل ولا تزيد، مؤكدة أن ذلك لا يمثل زيادة حقيقية في دخول المعلمين.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية التعليم والصحة، قائلة إن أهم عنصر في العملية التعليمية هو مدرس الجامعة والمعلم.

وتساءلت: "كيف يمكن للمعلم أن يعيش حياة كريمة، إذا كانت المبالغ المقررة لا تكفي لتحسين مستواه المعيشي، أو تطوير مهاراته من خلال تدريب أعلى، بما يجعله يهتم بنوعية التعليم الذي يقدمه؟"، مؤكدة أن ذلك يمثل ظلمًا لملايين الطلاب في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.