الصناعة تعقد لقاء موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان

في إطار المتابعة الدورية مع المصنعين ومناقشة كافة المستجدات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية، عقد أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبمشاركة نخبة من ممثلي القطاع الصناعي بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أيمن البياع أن وزارة الصناعة اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات التي تساهم في دعم المصنعين بداية من إجراءات الحصول على رخصة العمل وحتى الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية بأكبر قدر ممكن.

وأضاف أن الزيارة جاءت وفقا لرؤية وزارة الصناعة والمتوافقة مع خطة الدولة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين لتحقيق خطط الدول بشأن زيادة الصادرات.

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين والتي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، مؤكداً أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية والتي تمثل 12 جهة مختلفة ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمي متطور، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

وأشار البياع إلى خدمة احسب فرصتك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، وكذا خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج الذي يتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ويتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التي تقدمها الوزارة من خلال المنظومة لاعادة هيكلة المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين أهمية الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص العقبات التي تعرقل توسع الاستثمار الصناعي، والقضاء عليها بما يساهم في تطوير الصناعة الوطنية وبما يعود نفعاً على الدولة المصرية وجميع المصنعين.