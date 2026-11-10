كشف الفنان محمد شاهين، عن الاستعانة بصديق له يعمل طبيبا إلى جانب مشاهدة مقاطع عبر منصة «يوتيوب» لمعرفة تأثير المواد المخدرة على الحالة العصبية وتحديد حركات العين لتجسيد شخصية العازف «المدمن» في مسلسل «طالع نازل».

وقال خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن المخرج هاني خليفة يولي اهتماما كبيرا بأداء الممثل حتى في اللقطات التي لا يظهر فيها وجهه مباشرة أمام الكاميرا، لافتا إلى ظهور بشكل «مختلف تماما» في تعاونه معه للمرة الثانية بفضل هذا التوجيه.

وبشأن ما إذا كان اعترض على قسوة الانتقام الموجه ضده في العمل بعد زواجه على زوجته، قال إن طبيعة التفكير وردود الأفعال في الانتقام تختلف من شخص لآخر.

وتابع: «انتقام الزوجة كان كبيرا جدًا، وجاء على قدر حبها، لكن بالطبع لا يمكن لكل امرأة تحب زوجها أن تتصرف بهذه الطريقة»، في إشارة إلى نشر الزوجة مقطع فيديو لزوجها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يتعاطى مخدر الكوكايين، وإلقاء القبض عليه بعد تحول الفيديو سريعا إلى تريند.

وأكد أنه لم يكن يعرف كيفية العزف على آلة البيانو قبل المسلسل، مشيرا إلى خوض تجربة العزف للمرة الأولى في حياته بعدما حصل على دورة تدريبية استمرت لبعض الوقت لتمكينه من معرفة أداء وعزف مقطوعات موسيقية جيدة.

ومسلسل «طالع نازل» هو عمل درامي مصري ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة والنفسية، من بطولة النجمة منى زكي والفنان محمد شاهين، وعُرض مؤخرا في أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل حول «نورا»، التي تجسد شخصيتها منى زكي، وهي سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة تبدو مستقرة مع زوجها، ويعمل في مجال الموسيقى، بينما تتولى زوجته إدارة أعماله، وتتغير حياتها عندما تكتشف أن زوجها متزوج سرًا وينتظر منها مولودا، لتدخل البطلة في صدمة عاطفية تضعها أمام اختيارات صعبة.