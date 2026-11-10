وزارة الدفاع الروسية: استهداف 4 محطات كهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية ووقودا للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت خلال الليل هجمات استهدفت منشآت بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية أوكرانية، وعدد من محطات الكهرباء، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والسفن البحرية المزودة بمعدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت أن أهداف الهجمات شملت محطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلو فولت في بلدة فولنوجورسك، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطة كهرباء فرعية بقدرة 154 كيلو فولت في مدينة كريمنشوك في مقاطعة بولتافا، ومحطتي كهرباء فرعيتين بقدرة 110 كيلو فولت في بلدتي بيرياسلاف وياهوتين في مقاطعة كييف.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، في مياه البحر الأسود: شمال شرق أوديسا، تم إصابة سفينة شحن كانت تحمل أسلحة وعتادا عسكريًا، وسفينة بحرية كانت تنقل مواد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني".

وتابع البيان: "في شرق أوديسا، تم استهداف سفينة شحن تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.