منى زكي عن مشهد انتقام نورا في «طالع نازل» بعد الزواج عليها: هناك نساء ينتقمن بأكثر من ذلك

قالت الفنانة منى زكي، إن المخرج هاني خليفة هو من منحها المفتاح الرئيسي لتجسيد شخصية «نورا» في مسلسل «طالع نازل» عندما طلب منها أداء الدور بأسلوب «الرقيقة أم سم» دون اللجوء للمبالغة أو الصراخ.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن السيناريو احتوى على تفاصيل جميلة للغاية في الكتابة، غير أن الحوار كان من الممكن أن يقود الممثل إلى أداء تقليدي أو الوقوع في فخ المبالغة الشديدة وإظهار الشر بشكل واضح في نبرة الصوت وتعبيرات الوجه.

وردت على تعليق الإعلامي عمرو أديب، بأن انتقام الزوجة فاق الحدود وكان يفترض الاكتفاء بطلب الطلاق، قائلة إن هناك نساء يقدمن على أشكال من الانتقام تفوق ما عُرض بالمسلسل، في إشارة إلى نشر مقطع فيديو لزوجها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يتعاطى مخدر الكوكايين، وإلقاء القبض عليه بعد تحول الفيديو سريعا إلى تريند.

وشددت أن تصرفاتها الشخصية تختلف عن شخصية «نورا»، مشيرة إلى أن ردود أفعال النساء تتباين في المواقف ذاتها تبعا للتربية والنشأة والتجارب التي مررن بها في مرحلة الطفولة.

ولفتت إلى أن علاقة نورا بوالدتها كانت من «أكثر الخطوط الدرامية» التي جذبتها لأنها كشفت الخلفية للأسباب التي شكلت شخصيتها ودوافع سلوكها.

وحول غلبة الرغبة في الانتقام على مشاعر الألم لحظة اعتراف الزوج بزواجه الثاني وحمل زوجته، أوضحت أن الشخصية «عملية» واعتادت مواجهة الأزمات وإيجاد حلول سريعة لها.

وأضافت أن تفكيرها المبدئي خلال المواجهة الأولى اتجه لمحاولة احتواء وإخفاء القصة والبحث عن حلول بإجهاض الطفل، مؤكدة أن ذلك السلوك العملي لا ينفي إحساسها الداخلي بالألم والجرح الشديد، وإنما دفعها لتوظيف هذا الألم بطريقة عملية.

ومسلسل «طالع نازل» هو عمل درامي مصري ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة والنفسية، من بطولة النجمة منى زكي والفنان محمد شاهين، وعُرض مؤخرا في أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل حول «نورا»، التي تجسد شخصيتها منى زكي، وهي سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة تبدو مستقرة مع زوجها، ويعمل في مجال الموسيقى، بينما تتولى زوجته إدارة أعماله، وتتغير حياتها عندما تكتشف أن زوجها متزوج سرًا وينتظر منها مولودا، لتدخل البطلة في صدمة عاطفية تضعها أمام اختيارات صعبة.