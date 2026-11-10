وول ستريت جورنال: نقل طائرات أمريكية من قاعدة بريطانية بسبب تهديد إيراني

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي نقل، أمس الاثنين، طائرات من قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، ‌وذلك بعد أسابيع من سحب قاذفات القنابل الأمريكية من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بسبب واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى أن طائرتين أمريكيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في وقت مبكر ⁠أمس، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن المسئولين الأمريكيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية".

واعتقل خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في سبتمبر الماضي بسبب واقعة أمنية، وتم اعتقال شخصين آخرين لاحقا للاشتباه في مساعدتهما للمخابرات الإيرانية.

وجذبت ملابسات الواقعة، التي لا ⁠تزال غير موضحة بشكل كبير، اهتماما دوليا كبيرا، إذ جاءت في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التداعيات الأمنية على الدول الغربية جراء الحرب بين الولايات المتحدة ⁠وإيران، ودفعت الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز بي-1 من تلك القاعدة لأسباب أمنية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، الشهر الماضي، إن الأنشطة التي حدثت في قاعدة فيرفورد الجوية ربما جرى ترتيبها في إيران، وهو ما نفاه سفير طهران لدى بريطانيا.