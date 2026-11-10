ترامب: الحرب في إيران انتهت فعليًا من الناحية العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن الحرب في إيران "انتهت فعليا من الناحية العسكرية".

وزار الرئيس الأمريكي، على نحو مفاجئ، قاعة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري في وقت سابق من يوم الإثنين.

وقال ترامب: "انتهت إيران فعليا من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم".

وأضاف ترامب أن إيران "قُطعت رأسها"، لكنه قال إنه لا يزال يسعى إلى ضمان التوصل إلى حل طويل الأمد لتحييد البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب خلال مؤتمره الصحفي أن هناك "زخما إيجابيا" نحو إنهاء الحرب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال ترامب: "لا يبدو أن العمل العسكري أمر ضروري للغاية، لكننا على أهبة الاستعداد، ومستعدون للتحرك إذا طرأ أي تغيير في الظروف".

وقال ترامب لشبكة "سي إن إن"، في مقابلة هاتفية يوم الأحد، إنه ما دامت الولايات المتحدة ترى تقدما في المفاوضات مع الإيرانيين، ويوقعون "اتفاقا قويا"، فمن "المستبعد للغاية أن تكون هناك حاجة" إلى استئناف الضربات.

لكن ترامب قال إن الولايات المتحدة حددت أهدافا للبنية التحتية، من بينها 38 جسرا، ستستهدفها إذا استؤنف العمل العسكري.

وفي الوقت نفسه، شن الجيش الأمريكي ضربات محدودة على إيران، شملت استهداف أنظمة الدفاع الجوي، مرتين على الأقل خلال الأسبوع الماضي. كما أطلق النار يوم السبت الماضي على سفينة تجارية وأخرجها من الخدمة، قال إنها كانت تحاول اختراق الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.