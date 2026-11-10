 10 نوفمبر 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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10 نوفمبر 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

نورهان خليل
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:46 ص

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

تراجعت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 72 و 76 جنيها.
وثبت سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.
وثبتت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 90 إلى 160 جنيهًا.
وصعد سعر البوري 10 جنيهات ليتراوح بين 160 إلى 220 جنيها.
واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و 250 جنيها.
واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.
وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

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