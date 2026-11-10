أعمال الكنيست الإسرائيلي الجديد تنطلق قبل تشكيل حكومة جديدة

يعقد البرلمان الإسرائيلي الجديد (الكنيست)، اليوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، بعد نحو أسبوعين من انتخابات 27 أكتوبر، وقبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية خلال الجلسة.

وعلى الرغم من تصدر حزب الليكود اليميني المحافظ، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، كلف الرئيس إسحاق هرتسوج منافس نتنياهو، جادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الأركان السابق قد حصل على أكبر عدد من التوصيات خلال مشاورات الرئيس مع الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة.

وجاء حزب "ياشار" الوسطي، بزعامة آيزنكوت، في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعدا. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سينجح في تشكيل ائتلاف مستقر، في ظل ضيق الأغلبية، فيما يُرجح أن تكون مفاوضات تشكيل الائتلاف صعبة.

ومُنح آيزنكوت في البداية مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويحق للرئيس تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما. وإذا أخفق آيزنكوت، يمكن لهرتسوج تكليف مرشح آخر، تكون أمامه مهلة 28 يوما إضافية. ويُنظر إلى نتنياهو باعتباره الخيار الثاني لتكليفه بتشكيل الحكومة في حال فشل آيزنكوت.