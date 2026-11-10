ناخبو ولاية كاليفورنيا يرفضون فرض ضريبة على ثروات المليارديرات

رفض الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فرض ضريبة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة على صافي ثروات المليارديرات، بعد معركة انتخابية محتدمة شهدت إنفاقا ضخما من جانب عدد من كبار قادة قطاع التكنولوجيا، سعوا إلى منع زيادة الضرائب المفروضة عليهم.

ويمثل رفض هذا الإجراء مكسبا للقيادات الديمقراطية التي عارضته، ومن بينها حاكم الولاية جافين نيوسوم، الذي يدرس ما إذا كان سيترشح للرئاسة في عام 2028. وقال منتقدو الضريبة، المعروفة باسم "المقترح رقم 40"، إنها كانت ستدفع دافعي الضرائب فاحشي الثراء إلى مغادرة الولاية.

وجمعت حملة رفض المقترح أموالا تعادل نحو عشرة أمثال ما جمعته الحملة المؤيدة له. وضخ سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة جوجل، وحده أكثر من 100 مليون دولار في لجنة عمل سياسي كانت تعمل على إسقاط المقترح.

وكان المقترح سيفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات سكان كاليفورنيا الذين يتجاوز صافي ثرواتهم مليار دولار. وكان من المقرر تخصيص معظم حصيلة الضريبة لتعويض التخفيضات في التمويل الاتحادي للرعاية الصحية، فيما كان سيُخصص 10% منها لبرامج التعليم والمساعدات الغذائية.

وقال اتحاد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالغرب، التابع للاتحاد الدولي لموظفي الخدمات، والذي أيد الضريبة، إنها ضرورية لتعويض نحو 100 مليار دولار يقدر أن الولاية ستفقدها من التمويل الاتحادي للرعاية الصحية على مدى 5 سنوات.