الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضات الثلاثية مع واشنطن وكييف في أبوظبي

وصل الوفد الروسي إلى مكان انعقاد المفاوضات الثلاثية في أبوظبي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث يرأس وفد موسكو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، يضم الوفد الروسي: نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل غالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية إيجور كوستيوكوف، ونائب رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة يوري جيغارلوفسكي.

فيما يقود الوفد الأوكراني رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية رستم عميروف، بينما من المتوقع أن يمثل واشنطن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات ستركز على الضمانات الأمنية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن دولة لا يمكن ضمانه على حساب أمن دولة أخرى، وأن تفاصيل المناقشات ستبحث خلف أبواب مغلقة.

من جهته، أعلن ويتكوف، أن المحادثات ستتناول ترتيبات الأمن بعد انتهاء النزاع وخفض التصعيد والمسائل الإنسانية والخطوات المقبلة نحو التسوية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، أن قضايا أمن روسيا وأوكرانيا والمنطقة بأسرها تتصدر جدول أعمال المفاوضات، مرحبا بتصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن أولوية الضمانات الأمنية.

وفيما يتعلق بالمشاركة الأوروبية، شدد بيسكوف على أن المفاوضات ستعقد بالصيغة الثلاثية المتفق عليها مسبقا، مستبعدا مشاركة ممثلين أوروبيين فيها. وأوضح أن واشنطن وكييف تمتلكان قنوات اتصال منفصلة مع العواصم الأوروبية لتنسيق المواقف.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، أن فرنسا ودولا أوروبية أخرى ستكون ممثلة في أبوظبي للمشاركة في المناقشات.

وفي السياق ذاته، أكد عميروف، الاثنين، توجه الوفد الأوكراني إلى الإمارات، مشيرا إلى ترتيبات لعقد لقاءات تنسيقية منفصلة مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو والمفوضية الأوروبية.

ودعت الأمم المتحدة، الاثنين، موسكو وكييف إلى استثمار جولة أبوظبي لتحقيق تقدم ملموس نحو التسوية، معربة عن أملها في أن تسهم الجهود الدبلوماسية في منع مزيد من التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.