البرازيل تطرح خارطة طريق للتحول نحو الطاقة المتجددة في قمة المناخ

من المقرر أن تحصل الدول التي تسعى إلى التخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري المسبب لتغير المناخ على خارطة طريق تهدف إلى إرشادها في رحلة التحول الاقتصادي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وذلك خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، اليوم الثلاثاء.

وستطلق البرازيل، التي ترأست محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ العام الماضي، خارطة الطريق التي وعدت بإعدادها من أجل "التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري"، خلال محادثات هذا العام، مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، المنعقدة في تركيا.

وتعد الخارطة بمثابة وثيقة مفصلة تتضمن أدوات وآليات مختلفة يمكن للدول الاستعانة بها للانتقال من الفحم والنفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي لا تطلق الغازات الحابسة للحرارة والمسببة للاحتباس الحراري. ففي اتفاق وُصف بأنه غير مسبوق، توصل العالم قبل ثلاث سنوات خلال محادثات المناخ إلى توافق بشأن "التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري"، لكنه لم يقدم إرشادات أو تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وقالت آنا توني، التي تولت منصب المديرة التنفيذية لمحادثات العام الماضي، لوكالة أسوشيتد برس: "ما نأمل في تحقيقه من خلال خارطة الطريق هو تحويل مشكلة كبيرة، تتمثل في التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، إلى حلول أصغر قابلة للتنفيذ". وأضافت: "ما نريده هو أن نكون عمليين للغاية، وأن نساعد الدول على إحراز تقدم".

وأوضحت توني، أن خارطة الطريق تراعي اختلاف ظروف الدول، بحيث يمكن لكل دولة الاطلاع على الأدوات المختلفة واتخاذ قرارات بشأن الابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وأكدت أن البعض قد يعتقد أن ذلك مستحيل، لكن خارطة الطريق توضح أن التحول ممكن، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أمر لا مفر منه.

وتابعت: "في الواقع، بدأت دول كثيرة بالفعل في اتخاذ خطوات عديدة في هذا الاتجاه".

وقالت توني إنه من المهم أن تتوقف الدول عن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري ومنشآت البنية التحتية المرتبطة به، لأن هذه الأصول ستصبح "أصولًا عالقة"، أي استثمارات قد تفقد قيمتها أو يتعذر الاستفادة منها.

وأضافت أن أحد الأدوات الأساسية الأخرى يتمثل في إلغاء الدعم الذي يجعل الوقود الأحفوري أقل تكلفة وأسهل استخداما.