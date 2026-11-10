تستعد الشركة المصرية للتكرير (ERC)، إحدى شركات القلعة العاملة في مجال الطاقة، لتنظيم الحفل السنوي الحادي عشر لمبادرتها التعليمية «مستقبلي للمنح الدراسية للطلبة والمعلمين»، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بمقر معمل الشركة في مسطرد.

ويشهد الحفل استعراض أحدث التطورات والإنجازات التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح وأبرز نتائج برامج التنمية المجتمعية للشركة، بحضور كبار مسئولي شركتي القلعة والمصرية للتكرير، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي شركاء نجاح المبادرة من الجامعات والوزارات المعنية.

لم تكن منحة «مستقبلي للتعليم الفني» بالنسبة إلى منة عز الدولي مجرد فرصة للتدريب واكتساب المهارات، بل شكلت أساسًا معرفيًا وعمليًا منحها أفضلية واضحة عند انتقالها إلى التعليم الجامعي، وساعدها على بدء رحلتها الأكاديمية بثقة ومعرفة مسبقة بالتطبيقات الفنية والتكنولوجية.

فبعد التحاقها بالمنحة وتلقي التدريب الفني بمعهد دون بوسكو السالزيان، واصلت منة مسيرتها التعليمية بالالتحاق بالكلية التكنولوجية. وهناك، وجدت أن الخبرة العملية التي اكتسبتها خلال التدريب منحتها ميزة إضافية، إذ دخلت قاعات الدراسة وهي على دراية بالأجهزة الإلكترونية، وقادرة على ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، ما ساعدها على فهم المناهج والتعامل مع متطلباتها بثقة منذ بداية دراستها الجامعية.

وتصف منة هذا الفارق قائلة: «في الوقت اللي زملائي لسه بيحاولوا يفهموا الأساسيات في أول محاضرة، أنا بكون قاعدة بمنتهى الثقة. المنحة مكنتش كلام نظري، دي خلتني أشتغل بإيدي على أحدث الأجهزة وأطبق عملي قبل حتى ما أدخل الكلية».

ولم تحتفظ منة بالمعرفة التي اكتسبتها لنفسها، بل بادرت بتنظيم جلسات دراسية لمساعدة زملائها في الكلية على فهم المناهج، لتتحول تجربتها من مجرد استفادة شخصية من التدريب إلى فرصة لمشاركة المعرفة ومساندة الآخرين في مسيرتهم التعليمية.

وتضيف: «النجاح الحقيقي إنك تشارك اللي اتعلمته. أنا فخورة إني بقيت أشرح لزملائي وأساعدهم ينجحوا معايا».

وتضع منة نصب عينيها هدفًا أكاديميًا واضحًا، يتمثل في التخرج بتقدير امتياز، ثم الحصول على فرصة للتعيين كمعيدة، ومواصلة الدراسات العليا حتى نيل الدكتوراه، لتصبح أستاذة جامعية في تخصصها.

وتلخص منة أثر المنحة في مسيرتها قائلة: «المنحة ظهرت صدفة، بس بقت هي خريطة الطريق لمستقبلي كله».

وتبرز تجربتها قيمة التعليم الفني عندما يتجاوز حدود التدريب على المهارات إلى توفير قاعدة معرفية وعملية قوية تمهد للتميز الأكاديمي، وتساعد الطلاب على الانتقال بثقة إلى مراحل تعليمية أكثر تقدمًا. كما تقدم نموذجًا لدور الفتيات في التخصصات الفنية والتكنولوجية، ليس فقط من خلال التفوق، بل أيضًا عبر مشاركة المعرفة ومساعدة زملائهن على النجاح.

11 عامًا من الاستثمار في فرص التعليم

وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أطلقت برنامج المنح الدراسية السنوية «مستقبلي» للطلبة عام 2016، ثم أطلقت برنامج منح المعلمين في مطلع عام 2017، قبل أن تضيف منح «مستقبلي للتعليم الفني» إلى المبادرة عام 2019، بالتعاون مع معهد دون بوسكو، في إطار جهودها لتوسيع فرص التعليم والتأهيل الفني وبناء قدرات الشباب.