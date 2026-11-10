أعلن حزب "يشار" الإسرائيلي، الثلاثاء، اتفاق قادة أحزاب "كتلة التغيير" على ترشيح المناصب الرئيسية في الكنيست (البرلمان)، ومنها ماتان كهانا، للرئاسة، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

وقال الحزب الذي يتزعمه غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، في بيان، إن قادة أحزاب "التغيير والإصلاح"، نفتالي بينيت ويائير جولان وأفيجدور ليبرمان ويائير لابيد، اتفقوا على أسماء المرشحين لشغل مناصب رئيسية في الكنيست السادس والعشرين، خلال فترة المشاورات لتشكيل الحكومة.

وأوضح أن الاتفاق يشمل ترشيح عضو الكنيست الوزير السابق ماتان كهانا لرئاسة الكنيست، وعضو الكنيست وزير الدفاع الأسبق ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن.

كما اتفق قادة الأحزاب على ترشيح عضو الكنيست روي فولكمان لرئاسة لجنة الترتيبات البرلمانية، وعضوة الكنيست ليران أفيشار بن هورين لرئاسة لجنة المالية.

وأشار الحزب إلى أن تشكيل اللجان سيُناقش ويُقر نهائيا خلال مداولات لجنة الترتيبات هذا الأسبوع، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه الأربعاء.

ولم يُحدد بعد موعد جلسة التصويت على استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست، في وقت لاحق الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، حيث يؤدي النواب اليمين القانونية.

وتملك الأحزاب المعارضة لنتنياهو، اليهودية والعربية، 67 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 53 مقعدا للمعسكر الداعم له، ما يمنح المعارضة أغلبية برلمانية.

غير أن هذه الأغلبية لا تعني بالضرورة توافق الأحزاب على المشاركة في حكومة واحدة أو دعمها، في ظل الخلافات بشأن تشكيل الائتلاف المقبل.

مشاورات تشكيل الحكومة

وفي سياق متصل، يواصل آيزنكوت مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، بعد تكليفه رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد.

وقال مكتب آيزنكوت في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إن الأخير التقى صباح الثلاثاء رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد.

وأضاف أن الجانبين بحثا تنسيق جهودهما في الكنيست السادس والعشرين، وأكدا التزامهما بالعمل على تشكيل "حكومة طوارئ" في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن آيزنكوت سيلتقي، في وقت لاحق الثلاثاء، رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان، ضمن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وأمام آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوما بموافقة الرئيس الإسرائيلي.