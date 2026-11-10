كاف يحدد 2 ديسمبر موعدًا جديدًا لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعديل موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026، بعدما كان مقررًا إقامته يوم 7 ديسمبر المقبل، ليُقام في الثاني من الشهر نفسه بمدينة لاجوس النيجيرية.

وأوضح كاف، في بيان رسمي، أن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات في القارة، للاحتفاء بالإنجازات التي شهدتها كرة القدم الإفريقية خلال العام.

وتستضيف لاجوس الحفل للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014، لتكون المدينة النيجيرية مسرحًا للاحتفالية التي تجمع بين كرة القدم والتراث الثقافي الإفريقي، إلى جانب الموسيقى والعروض الترفيهية.

وتتضمن جوائز كاف لعام 2026 التكريم في 18 فئة مختلفة، أبرزها جائزتا أفضل لاعب في إفريقيا للرجال وأفضل لاعبة للسيدات، فضلًا عن جوائز المدربين وحراس المرمى والمواهب الصاعدة والأندية والمنتخبات الوطنية.

وانطلقت عملية التصويت على الجوائز يوم 5 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتشمل فئات الرجال والسيدات، بمشاركة الاتحادات الأعضاء في كاف والأندية، إلى جانب المدربين وقادة الفرق المؤهلين للتصويت، لاختيار أصحاب الإنجازات والأداء المميز خلال العام.