معاريف: مستشار نتنياهو السابق يكشف عن الذعر الذي ينتابه خوفا من فقدان السلطة

كشف مستشار سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير يعيش حالة من الذعر خشية فقدان السلطة.

وأكد مستشار نتنياهو السابق، نير حيفيتس، في مقابلة عبر محطة الإذاعة الإسرائيلية "إف إم 103"، اليوم الثلاثاء، أن غادي آيزنكوت خصم يصعب على نتنياهو التعامل معه، وأن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى وقف تقدمه السياسي.

وتناول حيفيتس في حديثه صباح اليوم مع جدعون أوكو وعميحاي أتالي، على إذاعة "إف إم 103" احتمال أن يحل غادي آيزنكوت محل نتنياهو في منصب رئيس الوزراء.

وقال حيفيتس: "الذعر عامل مركزي في عملية اتخاذه للقرارات. كدت أغمض عينيّ وأسمع أجواء الذعر هذه."

وعن الأجواء في مكتب رئيس الوزراء، أضاف حيفيتس: "تتوالى المكالمات الهاتفية العاجلة كل خمس ثوانٍ تحمل الرسالة ذاتها من يائير وسارة، والأشخاص الموجودون هنا... بالطبع ممثلو قطر في المكتب أو أشخاص مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا".

وأضاف: "لو كنت حاضرا، لرأيت الذعر في عيونهم. وهذا ليس جديدا على نتنياهو عندما يتعرض مستقبله الشخصي والسياسي للخطر، بل يرجع إلى نمطه المعتاد في التعامل مع الأزمات".