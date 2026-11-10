دراسة: المساعدات لأوكرانيا تثير انقساما في ألمانيا أكبر من قضية الهجرة

لم تعد هناك قضية تثير خلافات اجتماعية في ألمانيا حاليا بقدر قضية دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها أمام الهجوم الروسي.

وأظهر مقياس الاستقطاب المجتمعي الأحدث الصادر عن منتدى ميركاتور للهجرة والديمقراطية (MIDEM) التابع للجامعة التقنية في دريسدن، أن قضية أوكرانيا حلت محل الهجرة باعتبارها القضية الأكثر إثارة للمشاعر، حسبما خلص الباحثون، بقيادة مدير المنتدى هانس فورلندر.

ووفقا للبيانات، يرغب نحو 54% من السكان في استمرار ألمانيا في دعم أوكرانيا، بينما يرى ما يقرب من 29% أن التقارب مع روسيا سيكون أمرا إيجابيا. ويمكن ملاحظة اتساع الفجوة بين المواقف من خلال ارتفاع نسبة المشاركين الذين اختاروا أقصى موقف مؤيد لروسيا على مقياس من صفر إلى 10، من 7ر13% في الاستطلاع السابق إلى 3ر17%.

وامتد المقياس من عبارة "ينبغي لألمانيا مواصلة دعم أوكرانيا والابتعاد بصورة أكبر عن روسيا" إلى عبارة "ينبغي لألمانيا التوقف عن دعم أوكرانيا والتقارب بدلا من ذلك مع روسيا". ولم يمِل نحو 17% من المشاركين إلى أي من الموقفين، أو لم يتمكنوا من إبداء رأي في هذه القضية.

واستندت الدراسة، التي تمثل نتائجها السكان فوق 18 عاما، إلى استطلاع شمل 2785 شخصا أجراه معهد "يوجوف" لاستطلاعات الرأي في مارس من العام الجاري. وتناول الاستطلاع، من بين أمور أخرى، المواقف من الاندماج وإعادة توزيع الثروة وحماية المناخ. ولم يرصد الباحثون زيادة عامة في الاستقطاب مقارنة بعام 2025.