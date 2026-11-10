الجدار والاستيطان: الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة ميادين رماية في 31 موقعا استيطانيا بالضفة الغربية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المخطط رقم (200/5)، الذي يتيح إقامة ميادين رماية ضمن مخططات تشمل 31 موقعاً استيطانياً، موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن المواقع المستهدفة تشمل 29 مستوطنة وتجمعاً وحيّاً استعمارياً، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، مشيرة إلى أن المخطط يمهّد لتوسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وبينت أن المخطط يشمل منطقة "مكابيم" الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة "تل مريم"، المعروفة باسم "شاعر بنيامين"، على أراضي محافظة القدس، لافتة إلى أن نطاقه يمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس المحتلة، وصولاً إلى مناطق شرقاً باتجاه أريحا والأغوار.

وأضافت أن المخطط يدرج استعمال "ميادين الرماية" ضمن الاستخدامات المسموح بها في أراضٍ مخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه، موضحة أن هذه الميادين تُستخدم للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح.

وأشارت الهيئة إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود لعام 2022 أدرجت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات "أريئيل" و"كارني شومرون" و"ماعون" و"ألون شفوت".

ولفتت إلى أن وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات "ماتي بنيامين" عام 2024 كشفت عن طرح مشروع لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة "بساغوت" بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بزيادة طلبات ترخيص السلاح عقب السابع من أكتوبر 2023، موضحة أن الشركة أعلنت تحمل تكاليف إنشاء الميدان وطرق الوصول إليه.

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري بلغ 31 شهيداً، فيما وثقت 1369 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ647 اعتداءً في سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6%.

وأضافت أن محافظة رام الله والبيرة سجلت 393 اعتداءً خلال أكتوبر، تلتها محافظة نابلس بـ353 اعتداءً، مشيرة إلى أن الاعتداءات شملت إطلاق النار والضرب وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات وسرقة المحاصيل والمواشي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وحذرت الهيئة من مخاطر توسيع مرافق التدريب على استخدام السلاح في المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يزيد المخاطر المحيطة بالتجمعات الفلسطينية، ويعزز إمكانات استخدام السلاح في الاعتداء على الفلسطينيين والضغط عليهم لترك أراضيهم ومصادر رزقهم.

وأكدت أن المصادقة على المخطط توفر إطاراً تخطيطياً أوسع لإقامة هذه المرافق، مع بقاء إنشاء كل ميدان وتشغيله مرتبطاً بالحصول على الموافقات المطلوبة، محذرة من تضافر تسليح المستوطنين وتوفير مرافق تدريبهم مع استمرار الاعتداءات والحماية التي توفرها قوات الاحتلال.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، ومساءلة مرتكبي الاعتداءات والجهات التي تدعمهم وتمكّنهم من مواصلة جرائمهم.