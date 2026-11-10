استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في أبوظبي

تستعد الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لاستئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد توقف استمر أكثر من ثمانية أشهر، حيث من المقرر عقد اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفع مؤخرا سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام وشيك، بتصريحاته عن اتفاق مرتقب وصفه بأنه "كبير ورائع".

غير أن مراقبين لا يتوقعون تحقيق اختراق في هذه الجولة من المحادثات.

ومن المقرر أن يشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب.

وعُقد آخر اجتماع ثلاثي في جنيف خلال فبراير، بعد اجتماعين سابقين في أبوظبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيحضرون أيضا في أبوظبي، دون تحديد شكل مشاركتهم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين: "لا يمكن إجراء أي مناقشات جادة بشأن الهيكل الأمني لأوروبا إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".

وأضافت: "ويجب أن تجري هذه المناقشات في إطار مناسب، ولا سيما بمشاركة حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأعضاء الاتحاد الأوروبي".

وكتب كبير المفاوضين الأوكرانيين ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، رستم أوميروف، على تطبيق تليجرام، عن اجتماعات منفصلة ومنسقة مع الشركاء الأوروبيين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو إن المحادثات ستتواصل كما في السابق بوساطة أمريكية، وإن الاتحاد الأوروبي لن يكون طرفا على طاولة المفاوضات في أبوظبي.

وإلى جانب أوميروف ، يضم الوفد الأوكراني رئيس ديوان الرئاسة كيريلو بودانوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، ونائب رئيس الاستخبارات العسكرية فاديم سكيبيتسكي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي دافيد أراخاميا.

وسيلتقي الوفد الأوكراني وفدا روسيا يرأسه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي.

ويضم الوفد الروسي أيضا مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، ونائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل جالوزين، والضابطين بهيئة الأركان العامة إيجور كوستيوكوف ويوري شيجارلوفسكي.



