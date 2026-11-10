وصفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حوافز للممرضين العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، بقيمة 750جنيها شهريًا، بأنها خطوة «إيجابية ومحمودة» رغم أن القيمة «غير لائقة».

وشددت خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الإثنين، على ضرورة مراعاة هذه الحوافز للحالة الاجتماعية للممرضين، ولغلاء المعيشة، قائلة إن «750 دي غير لائق بالمرة في الحقيقة».

وقالت إن ممرضي القطاع الخاص يحصلون على 1000 جنيه في شيفت العمل الواحد «12 ساعة»، مقارنة بحافز الـ750 جنيهًا شهريًا للعاملين في الجهات التابعة للوزارة، متابعة أن «الـ750 بتوع الشهر دول هو بياخدهم 1000 في الشيفت 12 ساعة».

وأشارت إلى أن أوضاع الممرضين تحسنت مقارنة بالفترة السابقة لـ2014، وأنه حدثت عدّة زيادة، ولكن تزامنها مع التعويم وغيره من الأحداث أثر على الإحساس بها و«جعلنا لا نشعر بالزيادة».

وذكرت أنها التقت بأحمد كوجك وزير المالية، والذي وعدها بزيادة مقابل النبطشيات والسهر، وفقًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالفرق الصحية وطواقم التمريض.

وأضافت: «هذا شكر خاص ونحن ننتظر ونقدر الحالة الاقتصادية للدولة ونحن في ظهر الرئيس.. إحنا طبعا مع الدولة وفي تغيير وتطوير».

ووجهت الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بطواقم التمريض، قائلة: «أول مرة نحس بدعم رئيس جمهورية.. وطبعا منتظرين من وزراء الصحة والتعليم العالي والمالية حاجات كثيرة الفترة القادمة».