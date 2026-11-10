أمين اتحاد الغرف التجارية: تحويل مصر لمركز لوجيستي للحبوب يعزز المخزون الاستراتيجي ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة

قال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن من مخرجات مؤتمر الحوار الإقليمي، اليوم الاثنين، تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للحبوب يتيح تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، من خلال توفير مخزون إضافي مملوك لشركات القطاع الخاص على الأراضي المصرية، إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

وأضاف "عز" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليًا على إنشاء عدد من الصوامع الضخمة في شرق بورسعيد، مملوكة للقطاع الخاص، بما يسمح للشركات العالمية بتخزين الحبوب في مصر وتصديرها إلى دول الجوار، مما يفتح أسواقًا تصديرية جديدة.

وتابع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أزمة جائحة كورونا، مرورًا بأزمتي البحر الأسود والخليج، ركزت على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال مشروعات الاستصلاح، إلى جانب زيادة السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع.

وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية في مجالات طحن الحبوب والصناعات الغذائية المرتبطة بها، مثل المكرونة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح فرصًا تصديرية جديدة.

واستكمل أن توظيف البحث العلمي يسهم في تطوير أصناف من الحبوب عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل التغيرات المناخية والملوحة، إلى جانب دراسة معدلات استهلاك المياه في إنتاج المحاصيل وتصديرها، لتحديد أولويات الإنتاج المحلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياجات الغذائية يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية الأساسية للتخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد، لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وضمان انتظام توافر السلع الأساسية.

وقال "فاروق"، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع "STAPLES"، المنعقد بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان "تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب"، إن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة.