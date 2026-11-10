الشرطة في المجر تستجوب شقيق أوربان بشأن مخطط مزعوم للحصول على تأشيرات

أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين بأن الشرطة المجرية استجوبت آرون، شقيق رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، للاشتباه في استغلاله النفوذ والتحريض على الاتجار بالبشر.

وذكرت تقارير أن آرون أوربان استخدم الخداع والنفوذ السياسي للحصول على تأشيرات لعمال مهاجرين فيتناميين مقابل الحصول على مكاسب من وكالات توظيف.

وعرضت الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد في البلاد تفاصيل الاتهامات دون الكشف عن اسم المشتبه به. وذكرت وسائل إعلام مجرية أنه آرون أوربان، وأكد شقيقه أن السلطات اتخذت إجراءات بحقه.

وقالت الشرطة إنها احتجزت أربعة أشخاص آخرين وقامت بتفتيش عقارات في بودابست ومحيطها، دون الكشف عن أسماء أي أفراد أو شركات.

وكتب فيكتور أوربان على فيسبوك: "أنا المستهدف، شقيقي الأصغر مجرد وسيلة".

وكانت وسائل إعلام مستقلة قد تقصّت منذ فترة طويلة بشأن معاملات شقيقه المزعومة المتعلقة بالتأشيرات. وكان اتخاذ السلطات الخاضعة لسيطرة فيكتور أوربان أي إجراءات يعد أمرا مستبعدا تماما قبل تغيير الحكومة في مايو/أيار، عقب هزيمته في الانتخابات التي أجريت في شهر أبريل الماضي.