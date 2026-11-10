المستشار الألماني يرغب في إدراج مساعدات أوكرانيا على رأس جدول أعمال القمة الأوروبية

يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إضافية بمليارات اليورو لأوكرانيا خلال العام المقبل، وذلك خلال قمتهم المقررة في إيرلندا يوم الجمعة المقبل.

وفي خطاب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، طلب ميرتس من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا جعل هذه القضية "أولوية" خلال الاجتماع غير الرسمي في دبلن.

وتقدر المفوضية الأوروبية عجز التمويل لدى أوكرانيا للعام المقبل بنحو 70 مليار يورو (6ر78 مليار دولار)، مع توقعات بأن يغطي الاتحاد الأوروبي 45 مليار يورو منها.

وحث ميرتس جميع الدول الأعضاء على المساهمة "بشكل عادل" لسد هذه الفجوة التمويلية.