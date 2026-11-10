انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تواصل الارتفاع رغم تراجع استهلاك النفط

لا تزال الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري من غاز ثاني أكسيد الكربون في ارتفاع مستمر.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 3ر43 مليار طن خلال عام 2026، متجاوزا بذلك مستوى 8ر42 مليار طن المسجل في العام الماضي، وفقا لحسابات مشروع "جلوبال كاربون بروجكت". وبحسب البيانات، كان ينبغي أن تكون الانبعاثات قد بدأت في التراجع بشكل ملحوظ منذ فترة طويلة، للسيطرة على أزمة المناخ.

ويقدم مشروع "جلوبال كاربون بروجكت" الدولي، الذي يضم أكثر من 140 باحثا، من بينهم باحثون من معهد "ألفريد فيجنر" وجامعة "لودفيج ماكسيميليان" في ميونخ، تقريرا سنويا عن كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي والكميات الجديدة التي تنبعث إليه.

وتشهد الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، أي الفحم والنفط والغاز، تراجعا هذا العام على الأقل، وفقا للتقرير المنشور في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا". وبحسب البيانات، انخفضت تلك الانبعاثات بنسبة 4ر0% إلى 2ر38 مليار طن. ويُعزى ذلك بشكل أساسي على الأرجح إلى التراجع الحاد في استهلاك النفط بنسبة 9ر1%، وهو ما يرجح الباحثون أنه جاء نتاج حرب إيران وتداعياتها الحادة.

وقال بيير فريدلينجشتاين، رئيس فريق الدراسة من معهد النظم العالمية في إكستر: "تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري أمر مشجع، لكن الخفض الذي يرجع جزئيا إلى صدمات جيوسياسية لا يمثل حلا مناخيا مستداما".

وأضاف فريدلينجشتاين: "رغم أن مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية تسهم بشكل متزايد في تعويض ارتفاع الطلب على الطاقة، فإن الأمر يتطلب تسريع وتيرة التحول بدرجة أكبر إذا كان للعالم أن يبلغ ذروة انبعاثاته ثم يبدأ في خفضها بشكل مستدام".

ويرجع استمرار ارتفاع إجمالي الانبعاثات رغم تراجع الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى استغلال الأراضي. وقال كليمنس شفينجشاكل من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ: "تسببت الحرائق التي اندلعت بشكل أساسي في أراضي الخث التي جرى تجفيفها، إلى جانب تدهور الغابات في منطقة آسيا الاستوائية، في زيادة الانبعاثات. وتظهر هنا المؤشرات الأولى على بداية ظاهرة النينيو".

وأكد معدو الدراسة أن التأثيرات الكاملة لهذه الظاهرة المناخية، التي يُتوقع أن تكون شديدة القوة هذه المرة، لن تظهر إلا خلال العام المقبل.

وللحد من الاحترار العالمي على المدى الطويل عند مستوى 5ر1 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، لم يعد أمام العالم سوى إصدار 150 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى. ووفقا للتقرير، ستُستنفد هذه الحصة خلال أقل من أربع سنوات إذا استمرت الانبعاثات عند مستواها الحالي.

لذلك، يتعين أيضا سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بشكل نشط. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراءات مثل إعادة التشجير، وكذلك عبر تقنيات حديثة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، مثل استخدام الفحم الحيوي. غير أن هذه التقنيات لا تزال تؤدي دورا محدودا للغاية حتى الآن.

وقالت عالمة الجغرافيا والمشاركة في إعداد الدراسة يوليا بونجراتس من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ: "تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون الحديثة لم تعادل على مدار عام كامل سوى كمية الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري خلال 30 دقيقة فقط"، موضحة أنه يتعين لذلك أن يظل خفض الانبعاثات الأولوية القصوى، مع ضرورة التوسع في استخدام هذه التقنيات في الوقت نفسه.

ووفقا لتقرير "فجوة الانبعاثات" الصادر مؤخرا عن الأمم المتحدة، يتعين خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بشكل كبير للعودة إلى مستوى 5ر1 درجة مئوية أو أقل بحلول نهاية القرن، وذلك بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025.

ولا تبدو مثل هذه الوتيرة الحادة من التراجع متوقعة في الوقت الراهن. فحتى إذا نفذت الدول جميع التدابير المناخية التي خططت لها، فلن تتراجع الانبعاثات، وفقا لحسابات الأمم المتحدة، سوى بنسبة تصل إلى 8% بحلول عام 2030، وبنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2035.