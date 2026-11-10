شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بحي الدرج شرق غزة

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، اليوم، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين داخل مدرسة في مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» للأنباء بأن طائرات الاحتلال شنّت غارة جوية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدرسة «موسى بن نصير» الكائنة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين المتواجدين داخل المدرسة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها واعتداءاتها اليومية ضد المدنيين والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، متجاهلة المطالبات الدولية والتحذيرات الأممية المتكررة من خطورة استمرار استهداف مراكز الإيواء والمناطق المكتظة بالسكان.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1613 شهيدًا، إضافة إلى 5833 مصابًا.

فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,643 شهيدًا، و175,962 مصابًا.