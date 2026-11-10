العراق : زيارة الزيدي الى طهران  محاولة لتقريب وجهات النظر مع واشنطن

وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، زيارة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي إلى إيران بأنها " محاولة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن".

وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "زيارة رئيس الحكومة إلى طهران كانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والأمريكي، وهناك محاولات أخرى أيضاً، ونحن من دعاة السلم والتهدئة ولسنا من دعاة الحرب".

وذكر أن "للعراق مصلحة ذاتية في هذه المسألة، إذ أن غلق مضيق هرمز أثر سلباً على الوضع المالي والاقتصادي العراقي، فضلا عن وجود ضحايا للحرب واتساع رقعتها، وأصبحت خطرة في الواقع، لأن الحرب وساحتها شملت العراق والدول الخليجية".

وحذر الوزير العراقي من أن "استمرار هذه الحالة سيؤثر سلباً على أسعار الطاقة في العالم، بما فيها النفط والمعادن".

وأكد أن "زيارة رئيس الحكومة وتواصله المستمر مع الجانب الأمريكي يمثلان دوراً مهماً، لأن لدينا علاقات قوية مع الجارة إيران، وكذلك علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور، إلا أن هناك دولاً أخرى تؤدي هذا الدور أيضاً".

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن رئيس الحكومة العراقية قام يوم الجمعة الماضي، بزيارة خاطفة إلى طهران استمرت عدة ساعات التقى خلالها بكبار القادة الإيرانيين لبحث تداعيات الصراع في المنطقة وتلويح الإدارة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران.